Літній час — як впливає на здоров'я переведення годинника

Будильник. Фото: Freepik

У ніч проти неділі, 30 березня, Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника перевели на годину вперед.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Навіщо переводять годинники?

Перехід на літній час дозволяє раціональніше використовувати світловий день і скоротити споживання електроенергії. Завдяки цьому зменшується залежність від штучного освітлення у вечірній час, що сприяє економії ресурсів.

Що допоможе швидше звикнути?

Дотримуйтесь чіткого режиму — намагайтеся прокидатися і лягати спати в один і той самий час, навіть якщо перші дні це буде непросто.

Більше світла вранці — відкривайте штори відразу після пробудження або виходьте на ранкову прогулянку. Сонячне світло допомагає налаштувати біологічний годинник.

Менше гаджетів перед сном — яскраве світло екранів порушує вироблення мелатоніну, що ускладнює засинання. Вимикайте телефон і комп’ютер хоча б за годину до сну.

Фізична активність — навіть легкі фізичні навантаження протягом дня допоможуть уникнути млявості та швидше адаптуватися до нового розпорядку.

Легка вечеря — уникайте важкої їжі, кофеїну та алкоголю ввечері, щоб не ускладнювати засинання.

Раніше ми повідомляли, що у світі все більше країн відмовляються від переведення годинників. Наразі лише 60 із 200 держав продовжують змінювати час двічі на рік.

Водночас науковці застерігають, що скасування цієї практики може вплинути на здоров’я людей, викликаючи порушення біологічних ритмів.