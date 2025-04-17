США и Украина могут совместно запустить ЗАЭС после деоккупации

Территория Запорожской атомной электростанции. Фото: УНИАН

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Соединенные Штаты и Украина имеют общий интерес в возвращении Запорожской АЭС под украинский контроль. В частности, речь идет о запуске ее полноценной работы для реализации совместных энергетических проектов в рамках восстановления страны.

Об этом он сказал во время выступления на дискуссии в Атлантическом совете, как передает "Укринформ".

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Галущенко ответил на вопрос относительно идеи президента США Дональда Трампа о возможности совместной собственности над ЗАЭС. Министр подчеркнул, что станция имеет потенциал стать источником для экспорта электроэнергии, а также обеспечить проекты, которые могут быть реализованы вместе с США, в том числе и в контексте послевоенного восстановления Украины.

В то же время чиновник подчеркнул, что ситуацию, когда Запорожская АЭС находится под контролем РФ, оставлять в таком виде недопустимо. Если мир не даст четкого ответа на захват крупнейшей в Европе атомной станции, то это подрывает доверие к безопасности ядерной энергетики как таковой.

"Если мы позволим россиянам оставить под контролем Запорожскую АЭС, даже без возобновления ее работы, это будет сплошное бедствие для всего, чего мир достиг в развитии мирного атома. Сейчас мы говорим об определенном ренессансе атомной промышленности, но никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию, и сохранять контроль над ней, даже когда закончится война... Мы должны показать, что нельзя противоправно захватывать силой любой атомный объект, большой или малый", — сказал Галущенко.

Россия регулярно подвергает опасности ядерные объекты в Украине

Галущенко также выразил особую обеспокоенность постоянными атаками россиян на энергетическую инфраструктуру, в частности на подстанции, которые обеспечивают функционирование ядерных объектов. По его словам, с августа прошлого года было зафиксировано более 150 случаев пролетов ракет и дронов над атомными станциями или рядом с ними.

Также министр энергетики напомнил о недавней атаке дронами на объект "Укрытие" Чернобыльской АЭС и о системных ударах по подстанциям, которые обслуживают работающие атомные электростанции.

"Это то послание, которое мы постоянно распространяем в проектах резолюций МАГАТЭ, и просим их экспертов посетить эти подстанции. Потому что, когда мы имеем аварийное отключение действующего блока — остается лишь один шаг к аварии по сценарию Фукусимы, лишь один шаг к ядерному инциденту. Такие действия абсолютно противоречат любым стандартам атомной безопасности", — высказался Галущенко.

Украина, по словам Галущенко, продолжает информировать МАГАТЭ об этих угрозах и призывает международное сообщество давить на РФ для обеспечения атомной безопасности в регионе.

Напомним, в конце марта Россия повредила резервуар на оккупированной ЗАЭС.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил, как долго продлится восстановление ЗАЭС и какие конкретно работы надо провести.