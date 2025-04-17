США й Україна можуть спільно запустити ЗАЕС після деокупації

Територія Запорізької атомної електростанції. Фото: УНІАН

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Сполучені Штати та Україна мають спільний інтерес у поверненні Запорізької АЕС під український контроль. Зокрема, йдеться про запуск її повноцінної роботи для реалізації спільних енергетичних проєктів у межах відбудови країни.

Про це він сказав під час виступу на дискусії в Атлантичній раді, як передає "Укрінформ".

Реклама

Читайте також:

Чому США можуть бути зацікавленими у відбудові та поверненні ЗАЕС під контроль України

Галущенко відповів на запитання щодо ідеї президента США Дональда Трампа про можливість спільної власності над ЗАЕС. Міністр підкреслив, що станція має потенціал стати джерелом для експорту електроенергії, а також забезпечити проєкти, які можуть бути реалізовані разом із США, у тому числі в контексті післявоєнного відновлення України.

Водночас урядовець наголосив, що ситуацію, коли Запорізька АЕС перебуває під контролем РФ, залишати в такому вигляді неприпустимо. Якщо світ не дасть чіткої відповіді на захоплення найбільшої в Європі атомної станції, то це підриває довіру до безпеки ядерної енергетики як такої.

"Якщо ми дозволимо росіянам залишити під контролем Запорізьку АЕС, навіть без поновлення її роботи, це буде суцільне лихо для усього, чого світ досяг у розвитку мирного атому. Зараз ми говоримо про певний ренесанс атомної промисловості, але ніхто не зможе дозволити собі інвестувати в атомну енергетику, якщо одна країна може силою захопити та окупувати найбільшу в Європі атомну станцію, та зберігати контроль над нею, навіть коли закінчиться війна… Ми маємо показати, що не можна протиправно захоплювати силою будь-який атомний об’єкт — великий або малий", — сказав Галущенко.

Росія регулярно наражає на небезпеку ядерні об'єкти в Україні

Галущенко також висловив особливе занепокоєння постійними атаками росіян на енергетичну інфраструктуру, зокрема на підстанції, які забезпечують функціонування ядерних об'єктів. За його словами, від серпня минулого року було зафіксовано понад 150 випадків пролітів ракет і дронів над атомними станціями або поруч з ними.

Також міністр енергетики нагадав про нещодавню атаку дронами на об’єкт "Укриття" Чорнобильської АЕС та про системні удари по підстанціях, які обслуговують працюючі атомні електростанції.

"Це те послання, яке ми постійно поширюємо в проєктах резолюцій МАГАТЕ, і просимо їх експертів відвідати ці підстанції. Тому що, коли ми маємо аварійне відключення діючого блоку — залишається лише один крок до аварії за сценарієм Фукусіми, лише один крок до ядерного інциденту. Такі дії абсолютно суперечать будь-яким стандартам атомної безпеки", — висловився Галущенко.

Україна, за словами Галущенка, продовжує інформувати МАГАТЕ про ці загрози та закликає міжнародну спільноту тиснути на РФ задля забезпечення атомної безпеки в регіоні.

Нагадаємо, наприкінці березня Росія пошкодила резервуар на окупованій ЗАЕС.

Своєю чергою, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі оцінив, як довго триватиме відновлення ЗАЕС і які конкретно роботи треба провести.