Україна
Украина ратифицирует Конвенцию о компенсационной комиссии, — Мудрая

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 23:31
Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии — Мудрая анонсировала ратификацию
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Фото: Facebook/iryna.mudra

Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии должна быть вскоре ратифицирована Украиной. Чтобы этот договор заработал в 2026 году, в общей сложности необходимо 25 ратификаций.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 23 февраля.



Мудрая о ратификации Конвенции

Украина планирует утвердить Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии. Это должно произойти в ближайшее время.

"С юридической точки зрения ратификация необходима, чтобы конвенция вступила в силу. Нам нужно 25 ратификаций", — отметила Мудрая.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента прокомментировала сроки запуска спецтрибунала для России. Как отметила Мудрая, Украина ожидает, что комитет министров Совета Европы вскоре поддержит соглашение, которое запустит работу трибунала.

Что известно о Международной компенсационной комиссии

Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины при поддержке Совета Европы подписали 16 декабря 2025 года в Гааге. Она должна стать основным этапом компенсационного механизма для фиксации убытков, которые нанесла Россия. Кроме того, работа комиссии будет направлена на выплату возмещений.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в дипломатической конференции, которая была посвящена принятию Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Он отметил, что механизмы ответственности и компенсаций должны были быть запущены значительно раньше.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на международную поддержку трибунала по российской агрессии и всех компенсационных механизмов.

Украина компенсация трибунал над россией Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
