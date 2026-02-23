Відео
Україна
Головна Новини дня Мудра анонсувала ратифікацію Конвенції про компенсаційну комісію

Мудра анонсувала ратифікацію Конвенції про компенсаційну комісію

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 23:31
Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії — Мудра анонсувала ратифікацію
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Фото: Facebook/iryna.mudra

Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії може запрацювати у 2026 році. Для цього потрібно 25 ратифікацій, тож Україна планує затвердити її вже незабаром.

Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Мудра в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 23 лютого.

Мудра про ратифікацію Конвенції

Україна планує затвердити Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Це має статися найближчим часом. 

"З юридичної точки зору ратифікація є необхідною, аби конвенція набула чинності. Нам потрібно 25 ратифікацій", — зазначила Мудра.

Крім того, заступниця керівника Офісу Президента прокоментувала терміни запуску спецтрибуналу для Росії. Як зауважила Мудра, Україна очікує на те, що комітет міністрів Ради Європи невдовзі підтримає угоду, яка запустить роботу трибуналу.

Що відомо про Міжнародну компенсаційну комісію

Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України за підтримки Ради Європи підписали 16 грудня 2025 року в Гаазі. Вона має стати основним етапом компенсаційного механізму для фіксації збитків, яких завдала Росія. Крім того, робота комісії буде спрямована на виплату відшкодувань.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у дипломатичній конференції, яка була присвячена ухваленню Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Він зауважив, що механізми відповідальності та компенсацій мали бути запущені значно раніше.

Глава держави додав, що Україна розраховує на міжнародну підтримку трибуналу щодо російської агресії та всіх компенсаційних механізмів.

Україна компенсація трибунал над росією війна Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
