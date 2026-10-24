Министр энергетики Денис Шмыгаль выступает на заседании NEA ОЭСР. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Руководящий комитет Агентства по ядерной энергии ОЭСР поддержал начало процесса присоединения Украины к организации. Следующим этапом станет оценочная миссия, в ходе которой специалисты проанализируют состояние украинского ядерного сектора, технические возможности страны, а также её институциональную и правовую базу.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Украина пройдет оценку для вступления в NEA

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, после завершения оценки и принятия соответствующих решений государствами-членами Украина сможет присоединиться к NEA.

Украинская сторона уже представила свое видение дальнейшего сотрудничества с Агентством. Представитель Украины поблагодарил генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна и генерального директора NEA Уильяма Магвуда за поддержку и содействие на пути к членству.

Сообщение Министерства энергетики. Фото: скриншот

Присоединение к NEA рассматривается как один из шагов к полноправному членству Украины в ОЭСР, углублению европейской интеграции и внедрению высоких стандартов ядерной безопасности. Членство в Агентстве откроет для Украины возможности более активно участвовать в работе экспертных комитетов и рабочих групп, расширять научно-техническое взаимодействие с другими странами, развивать исследования и подготовку специалистов.

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В то же время Украина готова делиться собственным опытом и экспертизой. Страна располагает развитым ядерно-энергетическим сектором, соответствующей инфраструктурой и специалистами, работающими в сферах эксплуатации и модернизации атомных электростанций, обеспечения ядерной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и внедрения перспективных технологий.

Отдельным вкладом Украины может стать опыт функционирования ядерно-энергетической системы во время полномасштабной войны. Он может быть полезен международным партнерам для совершенствования подходов к кризисной готовности и управлению рисками.

Как сообщали Новини.LIVE, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правление Климатических инвестиционных фондов (CIF) одобрило инвестиционный план Украины на 116,2 млн долларов. Программа предусматривает развитие трансграничных энергетических соединений, увеличение мощностей возобновляемой энергетики и внедрение систем накопления энергии.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина получила от международных партнеров энергетическое оборудование на сумму почти 4,7 млн евро. Помощь была передана энергетическим компаниям в Черниговской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях, а также предприятиям газотранспортной и газодобывающей отраслей.