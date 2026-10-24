Міністр енергетики Денис Шмигаль виступає на засіданні NEA ОЕСР. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Керівний комітет Агентства з ядерної енергії ОЕСР підтримав початок процесу приєднання України до організації. Наступним етапом стане оціночна місія, під час якої фахівці проаналізують стан українського ядерного сектору, технічні спроможності країни, а також її інституційну та правову базу.

Про це повідомляє Міненергетики, передає Новини.LIVE.

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Україна пройде оцінювання для вступу до NEA

За повідомленням міністра енергетики Дениса Шмигаля, після завершення оцінювання та ухвалення відповідних рішень державами-членами Україна зможе приєднатися до NEA.

Українська сторона вже представила своє бачення подальшої співпраці з Агентством. Представник України подякував генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корманну та генеральному директору NEA Вільяму Магвуду за підтримку й сприяння на шляху до членства.

Повідомлення Міністерства енергетики. Фото: скриншот

Приєднання до NEA розглядають як один із кроків до повноправного членства України в ОЕСР, поглиблення європейської інтеграції та впровадження високих стандартів ядерної безпеки. Членство в Агентстві відкриє для України можливості активніше брати участь у роботі експертних комітетів і робочих груп, розширювати науково-технічну взаємодію з іншими країнами, розвивати дослідження та підготовку спеціалістів.

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Водночас Україна готова ділитися власним досвідом і експертизою. Країна має розвинений ядерно-енергетичний сектор, відповідну інфраструктуру та фахівців, які працюють у сферах експлуатації й модернізації атомних електростанцій, забезпечення ядерної безпеки, поводження з радіоактивними відходами та впровадження перспективних технологій.

Окремим внеском України може стати досвід функціонування ядерно-енергетичної системи під час повномасштабної війни. Він може бути корисним міжнародним партнерам для вдосконалення підходів до кризової готовності та управління ризиками.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на 116,2 млн доларів. Програма передбачає розвиток транскордонних енергетичних з’єднань, збільшення потужностей відновлюваної енергетики та впровадження систем накопичення енергії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна отримала від міжнародних партнерів енергетичне обладнання на майже 4,7 млн євро. Допомогу передали енергетичним компаніям у Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях, а також підприємствам газотранспортної й газовидобувної галузей.