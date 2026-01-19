Украина подпишет с США соглашение о реконструкции и соглашение о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала важное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами. Уже на следующей неделе Киев и Вашингтон намерены подписать ключевой документ об экономическом сотрудничестве.

Об этом сообщает Financial Times.

Дипломатические соглашения

По словам Ольги Стефанишиной, на следующей неделе Украина и Соединенные Штаты должны подписать ключевой документ об экономическом сотрудничестве стран. Это соглашение о реконструкции Украины на 800 млрд долларов. Подписание состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Относительно согласования гарантий безопасности - оно оказалось более сложным в своей реализации. Украина рассчитывает на подписание этого соглашения уже после Давоса, сообщили FT два украинских источника, но в Давосе можно будет согласовать общие условия.

Напомним, что делегация Украины провела переговоры с США в Майами 16 января. Украина продолжает активные консультации с американской стороной.

Ранее мы также информировали, что Рустем Умеров и Андрей Гнатов отправились во Флориду. Там они проводят переговоры с американской делегацией.