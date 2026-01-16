Видео
Главная Новости дня Делегация Украины проведет переговоры с США в Майами — дата

Делегация Украины проведет переговоры с США в Майами — дата

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 21:18
Переговоры Украины и США - Стефанишина назвала дату - Стефанишина назвала дату
Ольга Стефанишина. Фото: Telegram Владимир Зеленский

Делегация Украины проведет переговоры с США в Майами. Это произойдет 16 января.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в Facebook.

Делегація України проведе переговори зі США в Маямі — відома дата - фото 1
Пост Стефанишиной. Фото: скриншот

Переговоры Украины и США

По ее словам, Украина продолжает активные консультации с американской стороной по формированию будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития государства.

В переговорах примут участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, сейчас ведется работа над двумя ключевыми документами — соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов. Их планируют подписать во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Целью визита украинской делегации в США является доработка этих договоренностей вместе с американскими партнерами, чтобы они максимально соответствовали национальным интересам Украины.

Напомним, что глава МИД заявлял, что Украина проведет встречи с представителями Соединенных Штатов Америки.

А до этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщал о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины.

Ольга Стефанишина США переговоры Украина Америка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
