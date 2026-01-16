Відео
Головна Новини дня Делегація України проведе переговори зі США в Маямі — відома дата

Делегація України проведе переговори зі США в Маямі — відома дата

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 21:18
Переговори України і США - Стефанішина назвала дату
Ольга Стефанішина. Фото: Telegram Володимир Зеленський

Делегація України проведе переговори зі США в Маямі. Це станеться 16 січня.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанишина у Facebook.

Переговори України і США

За її словами, Україна продовжує активні консультації з американською стороною щодо формування майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку держави.

У переговорах візьмуть участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як наголосив Президент України Володимир Зеленський, нині ведеться робота над двома ключовими документами — угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів. Їх планують підписати під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Метою візиту української делегації до США є доопрацювання цих домовленостей разом з американськими партнерами, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України.

Нагадаємо, що голова МЗС заявляв, що Україна проведе зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки

А до цього український лідер Володимир Зеленський повідомляв про готовність документів щодо безпекових гарантій для України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
