Україна
Україна підпише з США рамкову угоду про гарантії безпеки — деталі

Україна підпише з США рамкову угоду про гарантії безпеки — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 00:10
Україна підпише з США угоду про реконструкцію та угоду про гарантії безпеки
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Посол України в США Ольга Стефанішина анонсувала важливу угоду між Україною та Сполученими Штатами. Вже наступного тижня Київ і Вашингтон мають намір підписати ключовий документ про економічне співробітництво.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте також:

Дипломатичні угоди

За словами Ольги Стефанішиної, наступного тижня Україна та Сполучені Штати повинні підписати ключовий документ про економічне співробітництво країн. Це угода про реконструкцію України на 800 млрд доларів. Підписання відбудеться на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 

Щодо узгодження гарантій безпеки — воно виявилося більш складним у своїй реалізації. Україна розраховує на підписання цієї угоди вже після Давоса, повідомили FT два українських джерела, але у Давосі можна буде узгодити загальні умови.

Нагадаємо, що делегація України провела переговори зі США в Маямі 16 січня. Україна продовжує активні консультації з американською стороною.

Раніше ми також інформували, що Рустем Умєров та Андрій Гнатов вирушили до Флориди. Там вони проводять переговори з американською делегацією.

Ольга Стефанішина США Давос безпекова угода мирна угода
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
