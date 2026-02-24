Мирные переговоры - Зеленский ответил, есть ли давление на Украину со стороны США

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, угрожают ли США остановить поставки оружия в Украину, если она не пойдет на уступки в переговорах.

Об этом украинский лидер отметил во время разговора с журналистами во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Давят ли США на Украину ради уступок на переговорах

Владимира Зеленского во время пресс-конференции по итогам саммита с северными и балтийскими странами репортер протрамповского телеканнала Newsmax спросила, какое давление оказывают США на него, чтобы он согласился на определенные условия - в частности существует ли угроза прекращения американских поставок оружия.

"Мы не получали такой информации от США, что не получим оружия. Сегодняшняя война - это уже значительное давление на европейцев, из-за того, что они платят за американское оружие. Я благодарен, что Вашингтон не заблокировал эту возможность", - сказал Зеленский.

Новость дополняется...