Мирні переговори — Зеленський відповів, чи є тиск на Україну зі сторони США

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи погрожують США зупинити поставки зброї до України, якщо вона не піде на поступки у перемовинах.

Про це український лідер зазначив під час розмови з журналістами у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чи тиснуть США на Україна задля поступок на переговорах

Володимира Зеленського під час пресконференції за підсумками саміту з північними та балтійськими країнами репортерка протрампівського телеканналу Newsmax запитала, який тиск чинять США на нього, щоб він погодився на певні умови — зокрема чи існує загроза припинення американських поставок зброї.

"Ми не отримували такої інформації від США, що не отримаємо зброї. Сьогоднішня війна — це вже значний тиск на європейців, через те, що вони платять за американську зброю. Я вдячний, що Вашингтон не заблокував цю можливість", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...