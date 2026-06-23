Удар по мосту в Крыму: Юсов объявил о новых операциях

Андрей Юсов. Фото: ArmyInform

Карина Приходько Редактор

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал поражение железнодорожного моста во временно оккупированном Крыму. Он поздравил бойцов Сил специальных операций с успешной работой.

Об этом Андрей Юсов рассказал в комментарии для Новини.LIVE.

В ГУР намекнули на новые операции после удара по мосту в Крыму

Комментируя недавнее поражение железнодорожного моста во временно оккупированном Крыму, Юсов поздравил военных с результативной работой и отметил высокий уровень координации между различными ведомствами.

"О некоторых из них [операций] вы слышите, и это важно. О некоторых не слышно, об этом будет сообщено позже. Работа продолжается", — отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что украинские подразделения уже провели большое количество совместных миссий по ликвидации сил и средств противника, и сейчас идет активная подготовка к новым операциям — как совместным, так и автономным.

В то же время Андрей Юсов добавил, что российские спецслужбы располагают неограниченными бюджетами на операции против Украины. По его словам, Кремль выделяет колоссальные средства на подрывную деятельность в украинском тылу.

"Они не гнушаются использовать несовершеннолетних, людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и другие методы для достижения своих целей. Российские спецслужбы располагают безлимитными бюджетами на подобные операции", — сказал представитель разведки.

Он добавил, что война продолжается не только на фронте, но и в тылу, однако украинские спецслужбы и правоохранители успешно противодействуют таким угрозам.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, 21 июня Украина нанесла удар по военной логистике и ПВО РФ в Крыму. Украинские военные успешно выполнили задачи на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

А 18 июня украинские беспилотники атаковали стратегический Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Он расположен всего в 15 километрах от Кремля.