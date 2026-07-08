Убийство Березовской: задержанным объявили о подозрении

Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской с правоохранителями. Фото: Прокуратура Украины

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Украинские правоохранители объявили о подозрении двум мужчинам, которых считают причастными к убийству Анастасии Березовской — подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Следователи считают, что фигуранты совершили преступление умышленно и по предварительному сговору. Дело расследуется по факту умышленного убийства.

Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Что известно об убийстве Березовской

По данным следствия, мужчины расправились с Березовской сразу после ее возвращения в Украину. Женщина прибыла на Родину на автобусе 1 июля. Уже на следующий день европейские правоохранители объявили ее в международный розыск, поскольку подозревали в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семьи в Монако.

Чтобы распутать это дело, украинские детективы тщательно изучили все маршруты передвижения женщины и установили круг ее общения. Под подозрение попали двое мужчин — бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны. Ранее эти люди неоднократно переводили деньги на криптовалютные и банковские счета Анастасии Березовской, из-за чего их сначала проверяли на связь с происшествиями в Монако.

Во время оперативно-розыскных мероприятий один из фигурантов признался в преступлении и рассказал об участии второго задержанного. После этого правоохранители провели следственный эксперимент и обнаружили место, где убийцы спрятали тело погибшей.

Правоохранитель и подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской. Фото: Прокуратура Украины

На данный момент суд решает вопрос об отправке обоих задержанных под стражу без права на залог. Офис генерального прокурора сотрудничает с коллегами из Княжества Монако и уже передал им всю имеющуюся информацию. Следователи продолжают расследование, чтобы установить заказчиков и других людей, которые могут быть причастны к покушению на семью в Монако.

Ранее Новини.LIVE сообщал о том, что вечером 29 июня произошел мощный взрыв в элитном жилом доме на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако — пострадали три человека. Власти княжества назвали инцидент "беспрецедентным для страны преступлением". По данным следствия, неизвестный злоумышленник оставил в вестибюле здания рюкзак с самодельным взрывным устройством, после чего скрылся в сторону французского города Босолей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Nice-Matin сообщало, что Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, уже чувствует себя лучше. Мужчина вышел из комы. Анне Насобиной, которая также пострадала от взрыва, ампутировали обе ноги, а жизни 13-летнего ребенка ничего не угрожает.