Главная Новости дня В США освободили подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

В США освободили подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 09:12
Убийство Чарли Кирка — задержанного освободили
Политический активист и основатель организации Turning Point USAЧарли Кирк. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки после допроса освободили мужчину, задержанного по подозрению в убийстве политического активиста и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирка. Расследование и в дальнейшем будет продолжаться.

Об этом сообщил директор ФБР Каш Патель в четверг, 11 сентября, в соцсети X.

Читайте также:

Подозреваемого в убийстве Кирка отпустили

Как известно, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

Впоследствии американские СМИ сообщили о задержании предполагаемого стрелка. Однако через некоторое время задержанный по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка был освобожден после допроса.

Как сообщил директор ФБР Каш Патель, задержанный освобожден. Однако расследование продолжается, и Бюро продолжит обнародовать новую информацию для обеспечения прозрачности.

"Задержанный был освобожден после допроса правоохранительными органами. Наше расследование продолжается, и мы будем продолжать обнародовать информацию в интересах прозрачности", — написал директор ФБР.

ФБР США
Скриншот сообщения директора ФБР/X

Напомним, что 10 сентября американский консервативный политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк получил ранение на мероприятии в Юте.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство американского политического активиста Чарли Кирка.

США убийство Дональд Трамп стрельба расследование наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
