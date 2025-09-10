Видео
Главная Новости дня Покушение на политического блогера Кирка — в каком он состоянии

Покушение на политического блогера Кирка — в каком он состоянии

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 22:43
Чарли Кирк умер или нет — что известно о его состоянии
Чарли Кирк. Фото: Valuewalk

В среду, 10 сентября, в США во время выступления в университете Вали (штат Юта) открыли стрельбу по политическому блогеру и активисту Чарли Кирку. Сейчас медикам удалось стабилизировать его состояние.

Об этом сообщил американский журналист Гленн Бек в соцсети Х.

Что известно о состоянии Кирка

"Молитесь за исцеление и чудо. Получаю известие, что Чарли Кирка стабилизировано. Молюсь, чтобы это было правдой. Если это так, это второе чудо. 1. Трамп. 2. Кирк. В больнице сейчас берут кровь. Наш Бог — Бог чудес. Во имя Иисуса", — написал он.

До этого в сети сообщали, что Чарли Кирк погиб после обстрелов, однако эта информация не подтвердилась.

Кроме того, в СМИ показали момент эвакуации Чарли Кирка после того, как в него стреляли.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение на американского политического активиста Чарли Кирка. Он призвал молиться за Кирка.

Выстрел произошел, когда Кирк выступал и сидел под палаткой во дворе Университета долины Юты. Кирк является ярым сторонником президента Дональда Трампа.

США Дональд Трамп стрельба покушение Америка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
