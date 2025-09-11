Вбивство Чарлі Кірка — затриманого звільнили

Політичний активіст і засновник організації Turning Point USAЧарлі Кірк. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки після допиту звільнили чоловіка, затриманого за підозрою у вбивстві політичного активіста і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірка. Розслідування й надалі триватиме.

Про це повідомив директор ФБР Каш Патель у четвер, 11 вересня, у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Підозрюваного у вбивстві Кірка відпустили

Як відомо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Згодом американські ЗМІ повідомили про затримання ймовірного стрільця. Однак через деякий час затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка було звільнено після допиту.

Як повідомив директор ФБР Каш Патель, затриманого звільнено. Однак розслідування триває, і Бюро продовжить оприлюднювати нову інформацію для забезпечення прозорості.

"Затриманий був звільнений після допиту правоохоронними органами. Наше розслідування триває, і ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію в інтересах прозорості", — написав директор ФБР.

Скриншот повідомлення директора ФБР/X

Нагадаємо, що 10 вересня американський консервативний політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк отримав поранення на заході в Юті.

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство американського політичного активіста Чарлі Кірка.