Вбивство Чарлі Кірка — затриманого звільнили

У США звільнили підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка
У Сполучених Штатах Америки після допиту звільнили чоловіка, затриманого за підозрою у вбивстві політичного активіста і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірка. Розслідування й надалі триватиме.
Про це повідомив директор ФБР Каш Патель у четвер, 11 вересня, у соцмережі X.
Підозрюваного у вбивстві Кірка відпустили
Як відомо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.
Згодом американські ЗМІ повідомили про затримання ймовірного стрільця. Однак через деякий час затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка було звільнено після допиту.
Як повідомив директор ФБР Каш Патель, затриманого звільнено. Однак розслідування триває, і Бюро продовжить оприлюднювати нову інформацію для забезпечення прозорості.
"Затриманий був звільнений після допиту правоохоронними органами. Наше розслідування триває, і ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію в інтересах прозорості", — написав директор ФБР.
Нагадаємо, що 10 вересня американський консервативний політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк отримав поранення на заході в Юті.
Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство американського політичного активіста Чарлі Кірка.
