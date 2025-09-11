Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США звільнили підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

У США звільнили підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:12
Вбивство Чарлі Кірка — затриманого звільнили
Політичний активіст і засновник організації Turning Point USAЧарлі Кірк. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки після допиту звільнили чоловіка, затриманого за підозрою у вбивстві політичного активіста і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірка. Розслідування й надалі триватиме.

Про це повідомив директор ФБР Каш Патель у четвер, 11 вересня, у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Підозрюваного у вбивстві Кірка відпустили

Як відомо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Згодом американські ЗМІ повідомили про затримання ймовірного стрільця. Однак через деякий час затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка було звільнено після допиту.

Як повідомив директор ФБР Каш Патель, затриманого звільнено. Однак розслідування триває, і Бюро продовжить оприлюднювати нову інформацію для забезпечення прозорості.

"Затриманий був звільнений після допиту правоохоронними органами. Наше розслідування триває, і ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію в інтересах прозорості", — написав директор ФБР.

ФБР США
Скриншот повідомлення директора ФБР/X

Нагадаємо, що 10 вересня американський консервативний політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк отримав поранення на заході в Юті.

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство американського політичного активіста Чарлі Кірка.

США вбивство Дональд Трамп стрілянина розслідування покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації