Потопление крейсера "Москва". Фото: соцсети

Украинские защитники 14 апреля 2022 года нанесли удар по ракетному крейсеру "Москва", который был флагманом российского флота. Его уничтожение вызвало негативную реакцию со стороны администрации Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает The New York Times.

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В середине апреля 2022 года военно-морские офицеры Украины и США проводили разведку, когда увидели крейсер "Москва", который потопили. Это продемонстрировало украинское мастерство и российскую несостоятельность. Однако в результате этого произошло разъединение в отношениях между Украиной и Штатами в начале полномасштабной войны.

Американцы возмутились из-за отсутствия предупреждения от Украины. Кроме того, они удивились, что у Киева есть ракеты с такой дальностью, и забеспокоились, поскольку администрация Джо Байдена не планировала давать разрешение на удар по "столь значимому символу российской силы".

Сложные отношения между командованием

После полномасштабного вторжения, когда американские генералы выразили готовность помочь, они наткнулись на барьер недоверия.

"Мы воюем с русскими. Вы — нет. Почему мы должны вас слушать? " — сказал американцам Александр Сырский во время их первой встречи.

Однако он быстро изменил свое мнение, поскольку США могли предоставлять разведывательную информацию о поле боя.

По информации издания, в первые дни большой войны генерал Донохью вместе с несколькими помощниками по телефону передавал данные о перемещении российских оккупантов штабу генерала Сырского.

Однако даже такое временное сотрудничество вызвало напряженность в рядах украинской армии из-за соперничества между Сырским и Валерием Залужным.

Сторонники Залужного видели в этом способ, которым Сырский мог использовать эти отношения в собственных интересах.

Кроме того, ситуация осложнялась еще больше из-за напряженных отношений между Залужным и главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком А. Милли.

Генерал Милли во время звонков мог ставить под сомнение запросы Украины на вооружение или давать советы по бою на основе спутниковых данных. NYT пишет, что после этого часто возникала пауза, а Залужный резко завершал разговор или даже игнорировал звонки.

Однако для сохранения коммуникации была создана сложная система посредников.

Напомним, республиканец-сенатор из штата Кентукки Митч Макконнелл раскритиковал Трампа из-за его подхода к войне в Украине.

Ранее британский союзник Трампа Найджел Фарадж заявил, что диктатор РФ Владимир Путин получает слишком много от переговоров со Штатами.