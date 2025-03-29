Мітч Макконнелл різко розкритикував Трампа через ставлення до війни в Україні — прагне "ілюзорного миру" з Путіним

Мітч Макконнелл та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Республіканець-сенатор зі штату Кентуккі Мітч Макконнелл різко розкритикував президента США Дональда Трампа, коли отримував нагороду "Зірка України" від Фонду США-Україна. Йдеться, зокрема, про підхід Білого дому до війни в Україні.

Про це пише New York Post.

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83-річний політик звинуватив Трампа в тому, що той женеться за якимось "ілюзорним миром" із Володимиром Путіним. Мовляв, радники Трампа зовсім не виглядають людьми, які здатні зібрати ресурси й волю нації, щоб дати відсіч ворогам.

За словами Макконнелла, Білий дім веде країну до ганебного заголовка: "Росія тріумфує, Америка програє".

Кентуккійський сенатор також розкритикував підхід адміністрації до завершення трирічної війни, заявивши, що це "руйнує довіру до Америки, залишає Україну під загрозою, ослаблює наші альянси та надає сміливості нашим ворогам".

"Мир — це благородна мета. І мало хто заслуговує на нього більше, ніж народ України, який найвідчутніше переживає відсутність миру: коли вони стоять серед руїн своїх будинків, шкіл і церков. І коли вони прощаються з дітьми чи батьками, що вирушають на фронт, деякі з них ніколи не повернуться. Якщо я можу повірити комусь на слово, коли він каже, що хоче миру, то це люди, у яких мир вкрали. Нація, чия унікальна ідентичність спонукала кремлівських тоталітаристів знову і знову морити її голодом, підкоряти та намагатися знищити", — підсумував Макконнелл.

Раніше лідер ультраправої британської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримує "занадто багато" від переговорів під проводом США щодо закінчення війни РФ проти України.

Також ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа негласно поставила на паузу обробку заявок на Green Card для українців.