Митч Макконнелл резко раскритиковал Трампа из-за отношения к войне в Украине — стремится к "иллюзорном мире" с Путиным

Митч Макконнелл и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Республиканец-сенатор из штата Кентукки Митч Макконнелл резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, когда получал награду "Звезда Украины" от Фонда США-Украина. Речь идет, в частности, о подходе Белого дома к войне в Украине.

Об этом пишет New York Post.

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83-летний политик обвинил Трампа в том, что тот гонится за каким-то "иллюзорным миром" с Владимиром Путиным. Мол, советники Трампа совсем не выглядят людьми, которые способны собрать ресурсы и волю нации, чтобы дать отпор врагам.

По словам Макконнелла, Белый дом ведет страну к позорному заголовку: "Россия торжествует, Америка в проигрыше".

Кентуккийский сенатор также раскритиковал подход администрации к завершению трехлетней войны, заявив, что это "разрушает доверие к Америке, оставляет Украину под угрозой, ослабляет наши альянсы и придает смелости нашим врагам".

"Мир — это благородная цель. И мало кто заслуживает его больше, чем народ Украины, который наиболее ощутимо переживает отсутствие мира: когда они стоят среди руин своих домов, школ и церквей. И когда они прощаются с детьми или родителями, отправляющимися на фронт, некоторые из них никогда не вернутся. Если я могу поверить кому-то на слово, когда он говорит, что хочет мира, то это люди, у которых мир украли. Нация, чья уникальная идентичность побудила кремлевских тоталитаристов снова и снова морить ее голодом, покорять и пытаться ее уничтожить", — подытожил Макконнелл.

Ранее лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по окончанию войны РФ против Украины.

Также мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа негласно поставила на паузу обработку заявок на Green Card для украинцев.