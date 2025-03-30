Потоплення крейсера "Москва". Фото: соцмережі

Українські захисники 14 квітня 2022 року завдали удару по ракетному крейсеру "Москва", який був флагманом російського флоту. Його знищення викликало негативну реакцію з боку адміністрації Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє The New York Times.

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У середині квітня 2022 року військово-морські офіцери України та США проводили розвідку, коли побачили крейсер "Москва", який потопили. Це продемонструвало українську майстерність та російську недолугість. Однак внаслідок цього відбулося розʼєднання у відносинах між Україною та Штатами на початку повномасштабної війни.

Американці обурилися через відсутність попередження від України. Крім того, вони здивувалися, що в Києва є ракети з такою дальністю, і занепокоїлися, оскільки адміністрація Джо Байдена не планувала давати дозвіл на удар по "настільки значущому символу російської сили".

Складні відносини між командуванням

Після повномасштабного вторгнення, коли американські генерали висловили готовність допомогти, вони натрапили на бар’єр недовіри.

"Ми воюємо з росіянами. Ви — ні. Чому ми маємо вас слухати?" — сказав американцям Олександр Сирський під час їхньої першої зустрічі.

Однак він швидко змінив свою думку, оскільки США могли надавати розвідувальну інформацію про поле бою.

За інформацією видання, у перші дні великої війни генерал Доног’ю разом із кількома помічниками телефоном передавав дані про переміщення російських окупантів штабу генерала Сирського.

Проте навіть така тимчасова співпраця викликала напруженість у лавах української армії через суперництво між Сирським та Валерієм Залужним.

Прихильники Залужного вбачали в цьому спосіб, яким Сирський міг використати ці відносини у власних інтересах.

Крім того, ситуація ускладнювалася ще більше через напружені відносини між Залужним та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком А. Міллі.

Генерал Міллі під час дзвінків міг ставити під сумнів запити України на озброєння або давати поради щодо бою на основі супутникових даних. NYT пише, що після цього часто виникала пауза, а Залужний різко завершував розмову чи навіть ігнорував дзвінки.

Однак для збереження комунікації була створена складна система посередників.

Нагадаємо, республіканець-сенатор зі штату Кентуккі Мітч Макконнелл розкритикував Трампа через його підхід до війни в Україні.

Раніше британський союзник Трампа Найджел Фарадж заявив, що диктатор РФ Володимир Путін отримує надто багато від переговорів зі Штатами.