Швейцария готова принять встречу Трампа и Путина для обсуждения мира

В Швейцарии готовы организовать встречу Трампа и Путина
В Швейцарии заявили, что готовы организовать встречу российского диктатора Владимира Путина и новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на своей территории. Это возможно, если политики попросят.
Об этом сообщил руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо, передает Le Temps.
Встреча Трампа и Путина
Пока неизвестно, согласятся ли стороны на предложение Швейцарии. В стране заявили, что готовы поддержать любые дипломатические усилия для установления мира.
"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира", — сказал Бидо.
Что предшествовало
Напомним, 9 января Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним для обсуждения вопроса завершения войны в Украине.
А 10 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова Трампа. По его словам, Путин готов к переговорам без всяких условий.
Впоследствии аналитики ISW оценили готовность Москвы к переговорам. Там заявили, что это не приведет к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться сторонником требований по Украине, которые были объявлены в июне 2024 года.
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