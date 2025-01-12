Швейцария готова принять встречу Трампа и Путина для обсуждения мира

Российский диктатор Владимир Путин и новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Швейцарии заявили, что готовы организовать встречу российского диктатора Владимира Путина и новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на своей территории. Это возможно, если политики попросят.

Об этом сообщил руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо, передает Le Temps.

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Пока неизвестно, согласятся ли стороны на предложение Швейцарии. В стране заявили, что готовы поддержать любые дипломатические усилия для установления мира.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира", — сказал Бидо.

Что предшествовало

Напомним, 9 января Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним для обсуждения вопроса завершения войны в Украине.

А 10 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова Трампа. По его словам, Путин готов к переговорам без всяких условий.

Впоследствии аналитики ISW оценили готовность Москвы к переговорам. Там заявили, что это не приведет к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться сторонником требований по Украине, которые были объявлены в июне 2024 года.