Когда Польша сможет сбивать самолеты РФ - данные Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польша будет решительно реагировать на любое нарушение своего воздушного пространства. Все объекты, которые представляют угрозу и вторглись на территорию страны, будут ликвидированы без предварительных переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает издание Reuters.

Польша не колеблется в случае нарушения ее воздушного пространства. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, подчеркнув: "Мы примем решение сбить летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей, — здесь абсолютно нет обсуждения".

В то же время он обратил внимание на необходимость осторожности в менее однозначных ситуациях. В качестве примера Туск привел недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic, который, по его словам, не представлял прямой угрозы, ведь происходил вне территориальных вод Польши.

"В таких случаях стоит дважды подумать, прежде чем принимать решения, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", — пояснил премьер.

Туск также отметил ключевую роль союзников в обеспечении безопасности страны. По его словам, Польша должна быть уверена, что все партнеры по НАТО поддержат ее действия в случае провокаций.

"Совместные действия стран альянса — это залог сдерживания эскалации", — подытожил премьер, отметив, что Польша рассчитывает на единую позицию НАТО в ответ на действия Москвы.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку Польше и странам Балтии для обеспечения их безопасности в случае обострения ситуации с Россией. Детали того, каким образом будет происходить эта помощь, он не раскрыл.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость координации действий между Украиной, Польшей и Румынией по противодействию российским беспилотным летательным аппаратам.