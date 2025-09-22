Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше раскрыли, что надо для сбития российских самолетов

В Польше раскрыли, что надо для сбития российских самолетов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:15
Когда Польша сможет сбивать самолеты РФ - данные Туска
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польша будет решительно реагировать на любое нарушение своего воздушного пространства. Все объекты, которые представляют угрозу и вторглись на территорию страны, будут ликвидированы без предварительных переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает издание Reuters.

Реклама
Читайте также:

Когда Польша сможеть сбивать самолеты РФ

Польша не колеблется в случае нарушения ее воздушного пространства. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, подчеркнув: "Мы примем решение сбить летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей, — здесь абсолютно нет обсуждения".

В то же время он обратил внимание на необходимость осторожности в менее однозначных ситуациях. В качестве примера Туск привел недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic, который, по его словам, не представлял прямой угрозы, ведь происходил вне территориальных вод Польши.

"В таких случаях стоит дважды подумать, прежде чем принимать решения, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", — пояснил премьер.

Туск также отметил ключевую роль союзников в обеспечении безопасности страны. По его словам, Польша должна быть уверена, что все партнеры по НАТО поддержат ее действия в случае провокаций.

"Совместные действия стран альянса — это залог сдерживания эскалации", — подытожил премьер, отметив, что Польша рассчитывает на единую позицию НАТО в ответ на действия Москвы.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку Польше и странам Балтии для обеспечения их безопасности в случае обострения ситуации с Россией. Детали того, каким образом будет происходить эта помощь, он не раскрыл.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость координации действий между Украиной, Польшей и Румынией по противодействию российским беспилотным летательным аппаратам.

Польша самолеты Россия Дональд Туск авиация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации