Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
У Польщі розкрили, що треба для збивання російських літаків

У Польщі розкрили, що треба для збивання російських літаків

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:15
Коли Польща зможу збивати літаки РФ - дані Туска
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Польща рішуче реагуватиме на будь-яке порушення свого повітряного простору. Усі об’єкти, що представляють загрозу та вторгнуться на територію країни, будуть ліквідовані без попередніх переговорів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає видання Reuters.

Читайте також:

Коли Польща зможу збивати літаки РФ

Польща не вагається у випадку порушення її повітряного простору. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, підкресливши: "Ми ухвалимо рішення збити об'єкти, що летять, коли вони порушать нашу територію і перебуватимуть над Польщею — тут абсолютно немає обговорення".

Водночас він звернув увагу на необхідність обережності у менш однозначних ситуаціях. Як приклад Туск навів нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic, який, за його словами, не становив прямої загрози, адже відбувався поза територіальними водами Польщі.

"У таких випадках варто двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", — пояснив прем'єр.

Туск також наголосив на ключовій ролі союзників у забезпеченні безпеки країни. За його словами, Польща повинна бути впевнена, що всі партнери по НАТО підтримають її дії в разі провокацій.

"Спільні дії країн альянсу — це запорука стримування ескалації", — підсумував прем'єр, зазначивши, що Польща розраховує на єдину позицію НАТО у відповідь на дії Москви.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть підтримку Польщі та країнам Балтії для забезпечення їхньої безпеки у разі загострення ситуації з Росією. Деталі того, яким чином відбуватиметься ця допомога, він не розкрив.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності координації дій між Україною, Польщею та Румунією щодо протидії російським безпілотним літальним апаратам.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
