Провокации России на переговорах в Стамбуле - что рассказал Кислица

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. Фото: Укринформ

Украинская делегация неоднократно сталкивалась с преднамеренными провокациями со стороны российской стороны. Одним из примеров стали переговоры в Стамбуле.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

Провокации России на переговорах в Стамбуле

По словам Кислицы, на всех трех раундах переговоров — 16 мая, 2 июня и 23 июля — российская делегация имела досье на каждого члена украинской делегации. Обладая информацией о прошлом украинских участников, они сознательно произносили провокационные и неприятные замечания, пытаясь разозлить украинцев, а затем обвинить их в срыве переговоров.

"Россияне читали псевдоисторические лекции об "одном народе" и игнорировали все попытки обсудить существенные вопросы", — отметил Кислица.

Вместо этого они предлагали создавать группы в WhatsApp и другие процессы, которые могли бы использовать для обмана международных партнеров и отсрочки санкций.

Кислица подытожил, что ограниченный результат переговоров не стал для него неожиданностью.

"Нельзя вести творческие дискуссии с группами, которые представляют диктатора. Они имеют жесткий мандат и должны защищать любые предоставленные им позиции. Кроме того, они контролировали друг друга и потом свидетельствовали друг против друга, насколько жестко они высказывались", — добавил он.

Напомним, что временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил о своей готовности РФ возобновить переговоры с Украиной в любое удобное для сторон время.

А до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы стремится к скорейшему завершению войны, одновременно обвинив Украину в затягивании переговорного процесса.