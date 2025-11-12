Видео
Новости дня

Армия
Главная Новости дня В МИД заявили, что РФ пыталась спровоцировать украинцев в Турции

В МИД заявили, что РФ пыталась спровоцировать украинцев в Турции

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 20:25
обновлено: 20:37
Провокации России на переговорах в Стамбуле - что рассказал Кислица
Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. Фото: Укринформ

Украинская делегация неоднократно сталкивалась с преднамеренными провокациями со стороны российской стороны. Одним из примеров стали переговоры в Стамбуле.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

Читайте также:

Провокации России на переговорах в Стамбуле

По словам Кислицы, на всех трех раундах переговоров — 16 мая, 2 июня и 23 июля — российская делегация имела досье на каждого члена украинской делегации. Обладая информацией о прошлом украинских участников, они сознательно произносили провокационные и неприятные замечания, пытаясь разозлить украинцев, а затем обвинить их в срыве переговоров.

"Россияне читали псевдоисторические лекции об "одном народе" и игнорировали все попытки обсудить существенные вопросы", — отметил Кислица.

Вместо этого они предлагали создавать группы в WhatsApp и другие процессы, которые могли бы использовать для обмана международных партнеров и отсрочки санкций.

Кислица подытожил, что ограниченный результат переговоров не стал для него неожиданностью.

"Нельзя вести творческие дискуссии с группами, которые представляют диктатора. Они имеют жесткий мандат и должны защищать любые предоставленные им позиции. Кроме того, они контролировали друг друга и потом свидетельствовали друг против друга, насколько жестко они высказывались", — добавил он.

Напомним, что временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил о своей готовности РФ возобновить переговоры с Украиной в любое удобное для сторон время.

А до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы стремится к скорейшему завершению войны, одновременно обвинив Украину в затягивании переговорного процесса.

переговоры МИД делегация Украина Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
