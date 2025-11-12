Провокації Росії на переговорах у Стамбулі - що розповів Кислиця

У МЗС заявили, що РФ намагалася спровокувати українців у Стамбулі
Українська делегація неодноразово стикалася з навмисними провокаціями з боку російської сторони. Одним з прикладів стали перемовини у Стамбулі.
Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю The Times.
Провокації Росії на переговорах у Стамбулі
За словами Кислиці, на всіх трьох раундах переговорів — 16 травня, 2 червня та 23 липня — російська делегація мала досьє на кожного члена української делегації. Володіючи інформацією про минуле українських учасників, вони свідомо виголошували провокативні та неприємні зауваження, намагаючись розлютити українців, а потім звинуватити їх у зриві перемовин.
"Росіяни читали псевдоісторичні лекції про "один народ" та ігнорували всі спроби обговорити суттєві питання", — зазначив Кислиця.
Натомість вони пропонували створювати групи у WhatsApp та інші процеси, які могли б використати для обману міжнародних партнерів і відтермінування санкцій.
Кислиця підсумував, що обмежений результат переговорів не став для нього несподіванкою.
"Не можна вести творчі дискусії з групами, які представляють диктатора. Вони мають жорсткий мандат і повинні захищати будь-які надані їм позиції. Крім того, вони контролювали одне одного і потім свідчили один проти одного, наскільки жорстко вони висловлювалися", — додав він.
Нагадаємо, що тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив про свою готовність РФ відновити переговори з Україною в будь-який зручний для сторін час.
А до цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито прагне якнайшвидшого завершення війни, водночас звинувативши Україну у затягуванні переговорного процесу.
