Атака РФ на Конотоп 1 октября – в больнице скончался мужчина

Человек в больнице. Фото иллюстративное: Волинські Новини

В Конотопе умер 79-летний мужчина, которого во время работы сил ПВО смертельно ранила пуля. Трагедия произошла 30 сентября, когда житель вышел на улицу во время отражения вражеской атаки России.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Трагический случай в Конотопе

В больнице города Конотоп умер местный житель, 79-летний мужчина, который получил ранения во время работы украинской противовоздушной обороны. Пуля попала ему в живот, и несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.

Сообщение Семенихина в Telegram. Фото: скриншот

Городской голова Артем Семенихин подтвердил факт смерти и призвал горожан не находиться на улице и не подходить к окнам во время работы ПВО по ракетам и дронам врага.

Напомним, что 1 октября в Конотопе Сумской области прозвучала серия мощных взрывов — город подвергся атаке российских ударных беспилотников, которые вызвали сильные разрушения.

Ранее мы также информировали, что российская армия продолжает обстреливать Сумскую и Донецкую области, оставляя без света населенные пункты, а восстановление электроснабжения координируют Сумская ОВА, правительственные структуры, НЭК "Укрэнерго" и местные общины.