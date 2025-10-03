Атака РФ на Конотоп 1 жовтня - у лікарні помер чоловік

Чоловік у лікарні. Фото ілюстративне: Волинські Новини

У Конотопі помер 79-річний чоловік, якого під час роботи сил ППО смертельно поранила куля. Трагедія сталася 30 вересня, коли мешканець вийшов на вулицю під час відбиття ворожої атаки Росії.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Трагічний випадок у Конотопі

У лікарні міста Конотоп помер місцевий мешканець, 79-річний чоловік, який отримав поранення під час роботи української протиповітряної оборони. Куля влучила йому в живіт, і попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося.

Допис Семеніхіна у Telegram. Фото: скриншот

Міський голова Артем Семеніхін підтвердив факт смерті та закликав містян не перебувати на вулиці і не підходити до вікон під час роботи ППО по ракетах та дронах ворога.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Конотопі на Сумщині пролунала серія потужних вибухів — місто зазнало атаки російських ударних безпілотників, які спричинили сильні руйнування.

Раніше ми також інформували, що російська армія продовжує обстрілювати Сумщину та Донеччину, залишаючи без світла населені пункти, а відновлення електропостачання координують Сумська ОВА, урядові структури, НЕК "Укренерго" та місцеві громади.