У Конотопі пролунали вибухи — що відомо

На Сумщині пролунали потужні вибухи
У місті Конотоп на Сумщині пролунала серія потужних вибухів. Місто перебуває під атакою російських безпілотників.
Про це повідомляють місцеві мешканці.
У Конотопі пролунали вибухи
Близько 18:15 у місті було чутно проліт ворожих БпЛА та потужні вибухи. Попередньо, російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.
Наразі офіційних заяв від місцевої влади щодо наслідків атаки немає. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що о 18:08 у небі над Сумщиною зафіксовано рух ударних безпілотників у напрямку Конотопа.
Обставини атаки та можливі руйнування уточнюються.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Сумщини 30 вересня загинула родина — вагітна жінка, її чоловік та двоє синів.
А також ми повідомляли, що на Сумщині під час атаки дронів чоловіка поранила куля ППО.
