У Конотопі пролунали вибухи — що відомо

Дим після вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У місті Конотоп на Сумщині пролунала серія потужних вибухів. Місто перебуває під атакою російських безпілотників.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

У Конотопі пролунали вибухи

Близько 18:15 у місті було чутно проліт ворожих БпЛА та потужні вибухи. Попередньо, російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.

Повідомлення з місцевих Telegram-каналів. Фото: скриншот з Telegram

Наразі офіційних заяв від місцевої влади щодо наслідків атаки немає. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що о 18:08 у небі над Сумщиною зафіксовано рух ударних безпілотників у напрямку Конотопа.

Обставини атаки та можливі руйнування уточнюються.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Сумщини 30 вересня загинула родина — вагітна жінка, її чоловік та двоє синів.

А також ми повідомляли, що на Сумщині під час атаки дронів чоловіка поранила куля ППО.