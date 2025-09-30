Відео
Головна Новини дня На Сумщині чоловіка поранила куля від ППО під час дронової атаки

На Сумщині чоловіка поранила куля від ППО під час дронової атаки

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:06
У Конотопі 79-річний чоловік поранений кулею ППО
Бригада швидкої. Фото ілюстративне: УНІАН

У центрі міста Конотоп 79-річний місцевий житель отримав кульове поранення у живіт. Інцидент стався під час роботи протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Читайте також:

Чоловіка екстрено направили до лікарні

Мер міста повідомив, що постраждалого терміново доставили до лікарні, де медики вже проводять операцію.

Семеніхін закликав мешканців не перебувати біля вікон та на вулиці під час роботи ППО, аби уникнути подібних випадків.

Наразі Сумська область перебуває під дроновою атакою з боку Росії. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

null
Попередження мера про загрозу дронів у м. Конотоп. Фото: скриншот
null
Карта повітряних тривог в Україні 30 вересня на 12:00. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, стало відомо про трагічну загибель сім'ї у приватному будинку в селі Чернеччина, куди влучив російський дрон. Серед загиблих є діти. 

Також поліція задокументувала смерть іще однієї цивільної людини — відтак за добу на Сумщині загинуло п'ятеро осіб від російських атак.

Сумська область ППО дрони атака поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
