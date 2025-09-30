Відео
Україна
Головна Новини дня Поліція показала наслідки атак РФ по Сумщині — п'ятеро загиблих

Поліція показала наслідки атак РФ по Сумщині — п'ятеро загиблих

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 08:41
Поліція задокументувала злочини РФ на Сумщині — загинуло п'ятеро людей
Поліція на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

Національна поліція України повідомила про чергові злочини російської армії проти мирних жителів прикордонних громад Сумщини. Лише за добу зафіксовано 27 обстрілів, під удари потрапили 22 населені пункти області.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Читайте також:

Поліція задокументувала наслідки атаки Росії по Сумській області

В поліції повідомили, що внаслідок російських атак загинув один мирний житель. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, комунальне підприємство, кілька приватних осель та автомобіль.

Обстріли Сумська область
Пожежа в приватному будинку. Фото: Нацполіція України
Сумська область
Наслідки атаки Росії по Сумщині. Фото: Нацполіція України

Також у ніч проти 30 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по селу Краснопільської громади. У житловому будинку загинула ціла сім'я. Це подружжя та їхні маленькі сини, яким було 4 та 6 років. 

Сумська область удар дроном
Пожежа в будинку після атаки. Фото: Нацполіція України
Удар дроном Сумщина
Руїни будинку. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, про трагедію із загибеллю сім'ї від удару дрона також повідомляв голова Сумської ОВА.

Також кілька днів тому в Сумській області від удару дрона загинув цивільний чоловік в авто.

смерть вибух поліція безпілотники Сумська область дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
