Поліція задокументувала злочини РФ на Сумщині — загинуло п'ятеро людей

Поліція показала наслідки атак РФ по Сумщині — п'ятеро загиблих
Національна поліція України повідомила про чергові злочини російської армії проти мирних жителів прикордонних громад Сумщини. Лише за добу зафіксовано 27 обстрілів, під удари потрапили 22 населені пункти області.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.
Поліція задокументувала наслідки атаки Росії по Сумській області
В поліції повідомили, що внаслідок російських атак загинув один мирний житель. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, комунальне підприємство, кілька приватних осель та автомобіль.
Також у ніч проти 30 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по селу Краснопільської громади. У житловому будинку загинула ціла сім'я. Це подружжя та їхні маленькі сини, яким було 4 та 6 років.
Нагадаємо, про трагедію із загибеллю сім'ї від удару дрона також повідомляв голова Сумської ОВА.
Також кілька днів тому в Сумській області від удару дрона загинув цивільний чоловік в авто.
