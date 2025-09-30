Видео
Главная Новости дня Полиция показала последствия атак РФ по Сумской области

Полиция показала последствия атак РФ по Сумской области

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 08:41
Полиция задокументировала преступления РФ на Сумщине — погибли пять человек
Полиция на месте обстрела. Фото: Нацполиция

Национальная полиция Украины сообщила об очередных преступлениях российской армии против мирных жителей приграничных общин Сумщины. Только за сутки зафиксировано 27 обстрелов, под удары попали 22 населенных пункта области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Читайте также:

Полиция задокументировала последствия атаки России по Сумской области

В полиции сообщили, что в результате российских атак погиб один мирный житель. Разрушениям подверглись многоквартирный дом, коммунальное предприятие, несколько частных домов и автомобиль.

Обстріли Сумська область
Пожар в частном доме. Фото: Нацполиция Украины
Сумська область
Последствия атаки России по Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Также в ночь на 30 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по селу Краснопольской громады. В жилом доме погибла целая семья. Это супруги и их маленькие сыновья, которым было 4 и 6 лет.

Сумська область удар дроном
Пожар в доме после атаки. Фото: Нацполиция Украины
Удар дроном Сумщина
Руины дома. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, о трагедии с гибелью семьи от удара дрона также сообщал председатель Сумской ОГА.

Также несколько дней назад в Сумской области от удара дрона погиб гражданский мужчина в авто.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
