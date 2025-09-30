Полиция задокументировала преступления РФ на Сумщине — погибли пять человек

Полиция показала последствия атак РФ по Сумской области
Национальная полиция Украины сообщила об очередных преступлениях российской армии против мирных жителей приграничных общин Сумщины. Только за сутки зафиксировано 27 обстрелов, под удары попали 22 населенных пункта области.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Полиция задокументировала последствия атаки России по Сумской области
В полиции сообщили, что в результате российских атак погиб один мирный житель. Разрушениям подверглись многоквартирный дом, коммунальное предприятие, несколько частных домов и автомобиль.
Также в ночь на 30 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по селу Краснопольской громады. В жилом доме погибла целая семья. Это супруги и их маленькие сыновья, которым было 4 и 6 лет.
Напомним, о трагедии с гибелью семьи от удара дрона также сообщал председатель Сумской ОГА.
Также несколько дней назад в Сумской области от удара дрона погиб гражданский мужчина в авто.
