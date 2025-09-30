Видео
Главная Новости дня Ночная атака на Сумщине — погибла целая семья с двумя детьми

Ночная атака на Сумщине — погибла целая семья с двумя детьми

Дата публикации 30 сентября 2025 08:05
Дрон РФ разрушил дом в Сумской области — погибли родители и дети
Тушение пожара на Сумщине. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

Российские войска убили на Сумщине целую семью. Один из дронов попал в жилой дом.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Читайте также:

Дрон попал в дом на Сумщине

В ночь на 30 сентября российский ударный беспилотник попал в жилой дом в селе Чернетчина Краснопольской громады на Сумщине. В доме жили супруги с двумя малолетними сыновьями.

Здание было разрушено до основания, и спастись никто не смог. Спасатели, разбирая завалы, достали тела четырех погибших — отца, матери и двух мальчиков в возрасте 6 и 4 года.

null
Сообщение. Фото: скриншот

Напомним, россияне регулярно атакуют Сумскую область и направляют дроны на гражданских. Так, недавно от удара беспилотника погиб водитель авто. Несколько дней назад российские войска сбросили КАБ на жилой сектор в Сумской области.

Автор:
Анастасия Постоенко
