Дрон РФ разрушил дом в Сумской области — погибли родители и дети

Российские войска убили на Сумщине целую семью. Один из дронов попал в жилой дом.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Дрон попал в дом на Сумщине

В ночь на 30 сентября российский ударный беспилотник попал в жилой дом в селе Чернетчина Краснопольской громады на Сумщине. В доме жили супруги с двумя малолетними сыновьями.

Здание было разрушено до основания, и спастись никто не смог. Спасатели, разбирая завалы, достали тела четырех погибших — отца, матери и двух мальчиков в возрасте 6 и 4 года.

Напомним, россияне регулярно атакуют Сумскую область и направляют дроны на гражданских. Так, недавно от удара беспилотника погиб водитель авто. Несколько дней назад российские войска сбросили КАБ на жилой сектор в Сумской области.