Головна Новини дня Нічна атака на Сумщині — загинула ціла родина з двома дітьми

Нічна атака на Сумщині — загинула ціла родина з двома дітьми

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 08:05
Дрон РФ зруйнував дім на Сумщині — загинули батьки й діти
Гасіння пожежі на Сумщині. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

Російські війська вбили на Сумщині цілу сім'ю. Один з дронів влучив в житловий будинок.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Читайте також:

Дрон влучив у будинок на Сумщині

У ніч проти 30 вересня російський ударний безпілотник поцілив у житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. У домі мешкало подружжя з двома малолітніми синами.

Будівля була зруйнована вщент, і врятуватися ніхто не зміг. Рятувальники, розбираючи завали, дістали тіла чотирьох загиблих — батька, матері та двох хлопчиків віком 6 і 4 роки.

null
Повідомлення. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни регулярно атакують Сумську область і спрямовують дрони на цивільних. Так, нещодавно від удару безпілотника загинув водій авто. Кілька днів тому російські війська скинули КАБ на житловий сектор в Сумській області.

смерть діти безпілотники Сумська область дрони війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
