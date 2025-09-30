Дрон РФ зруйнував дім на Сумщині — загинули батьки й діти

Нічна атака на Сумщині — загинула ціла родина з двома дітьми
Російські війська вбили на Сумщині цілу сім'ю. Один з дронів влучив в житловий будинок.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Дрон влучив у будинок на Сумщині
У ніч проти 30 вересня російський ударний безпілотник поцілив у житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. У домі мешкало подружжя з двома малолітніми синами.
Будівля була зруйнована вщент, і врятуватися ніхто не зміг. Рятувальники, розбираючи завали, дістали тіла чотирьох загиблих — батька, матері та двох хлопчиків віком 6 і 4 роки.
Нагадаємо, росіяни регулярно атакують Сумську область і спрямовують дрони на цивільних. Так, нещодавно від удару безпілотника загинув водій авто. Кілька днів тому російські війська скинули КАБ на житловий сектор в Сумській області.
