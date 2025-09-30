Дрон РФ зруйнував дім на Сумщині — загинули батьки й діти

Гасіння пожежі на Сумщині. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

Російські війська вбили на Сумщині цілу сім'ю. Один з дронів влучив в житловий будинок.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Дрон влучив у будинок на Сумщині

У ніч проти 30 вересня російський ударний безпілотник поцілив у житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. У домі мешкало подружжя з двома малолітніми синами.

Будівля була зруйнована вщент, і врятуватися ніхто не зміг. Рятувальники, розбираючи завали, дістали тіла чотирьох загиблих — батька, матері та двох хлопчиків віком 6 і 4 роки.



Нагадаємо, росіяни регулярно атакують Сумську область і спрямовують дрони на цивільних. Так, нещодавно від удару безпілотника загинув водій авто. Кілька днів тому російські війська скинули КАБ на житловий сектор в Сумській області.