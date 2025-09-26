Обстріл Сумської області 26 вересня - пошкоджено житлові будинки

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 26 вересня російські окупанти атакували Сумську область. Внаслідок удару КАБом пошкоджено будинки в одному з округів.

Про це у Telegram повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу", — йдеться у повідомленні.

Кривошеєнко уточнив, що внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

"Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо. Попередньо – без постраждалих", — додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня росіяни атакували Вінницьку область дронами. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням та рухом поїздів.

Окрім того, тієї ж ночі обстріляв Кіровоградську та Миколаївську область. Через обстріл була частково знеструмлена залізниця.