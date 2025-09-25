Обстріл Миколаївської та Кіровоградської областей 25 вересня - знеструмлено залізницю

Поїзд Хелм — Київ. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

У Кіровоградській та Миколаївській областях в ніч на 25 вересня знеструмлено залізницю через обстріл РФ. На всі знеструмлені дільниця направляють резервні тепловози.

Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця".

Знеструмлення залізниці у Кіровоградській та Миколаївській областях в ніч на 25 вересня

"Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині маємо знеструмлення окремих дільниць", — йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса—Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса—Харків — зараз перебувають в укриттях. Попередньо, постраждалих немає.

Крім того, цим же шляхом трохи згодом пройдуть поїзди №51/52 Запоріжжя—Одеса та №148/147 Київ—Одеса.

"Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу. Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди", — резюмували в УЗ.

Нагадаємо, що днями росіян теж атакували інфраструктурні об'єкти, внаслідок чого зранку 23 вересня були затримки в русі кількох рейсів.

Також ми інформували, чи можна повернути квиток без втрати коштів, якщо ви запізнилися на поїзд.