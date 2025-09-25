Обстрел Николаевской и Кировоградской областей 25 сентября - обесточена железная дорога

РФ повредила ЖД на Кировоградщине и Николаевщине
В Кировоградской и Николаевской областях в ночь на 25 сентября обесточена железная дорога из-за обстрелов РФ. На все обесточенные участки направляют резервные тепловозы.
Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".
Обесточивание железной дороги в Кировоградской и Николаевской областях в ночь на 25 сентября
"В результате вражеского обстрела в Николаевской и Кировоградской областях имеем обесточивание отдельных участков", — говорится в сообщении.
В компании проинформировали, что все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса—Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса—Харьков — сейчас находятся в укрытиях. Предварительно, пострадавших нет.
Кроме того, этим же путем чуть позже пройдут поезда №51/52 Запорожье—Одесса и №148/147 Киев—Одесса.
"Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрела. Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", — резюмировали в УЗ.
Напомним, что на днях россиян тоже атаковали инфраструктурные объекты, в результате чего утром 23 сентября были задержки в движении нескольких рейсов.
