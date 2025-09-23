Задержка поездов из Одессы — в Укрзализныце предупредили об изменениях графика

Поезд. Фото: Укрзализныця

Россия в очередной раз атаковала инфраструктурные объекты. В результате обстрелов в Укрзализныце возникли задержки в движении нескольких рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В Украине задерживается ряд поездов

Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов из-за повреждения инфраструктуры после вражеского обстрела в Кировоградской области.

В частности, изменения в графике касаются рейсов:

№54 Одесса — Днепр;

№254 Одесса — Кривой Рог;

№51 Одесса — Запорожье;

№128 Львов — Запорожье;

№92 Одесса — Краматорск.

Кроме того, задерживается и ряд других поездов. Сейчас самая длинная задержка у №749/750 Киев — Вена Главный более чем на 2:55 часа.

Таблица задержек. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Укрзализныце сообщили об успешном завершении ремонта электропоезда в Полтавской области, который снова вышел на рейс после обстрела РФ.

Также народный депутат заявила, что существует риск остановки работы Укрзализныци из-за регулярных атак России.