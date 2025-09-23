Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Укрзализныця предупредила о задержках рейсов из-за обстрелов

Укрзализныця предупредила о задержках рейсов из-за обстрелов

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 08:40
Задержка поездов из Одессы — в Укрзализныце предупредили об изменениях графика
Поезд. Фото: Укрзализныця

Россия в очередной раз атаковала инфраструктурные объекты. В результате обстрелов в Укрзализныце возникли задержки в движении нескольких рейсов. 

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

В Украине задерживается ряд поездов

Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов из-за повреждения инфраструктуры после вражеского обстрела в Кировоградской области.

В частности, изменения в графике касаются рейсов:

  • №54 Одесса — Днепр;
  • №254 Одесса — Кривой Рог;
  • №51 Одесса — Запорожье;
  • №128 Львов — Запорожье;
  • №92 Одесса — Краматорск.

Кроме того, задерживается и ряд других поездов. Сейчас самая длинная задержка у №749/750 Киев — Вена Главный более чем на 2:55 часа.

null
Таблица задержек. Фото: скриншот
null
Таблица задержек. Фото: скриншот
null
Таблица задержек. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Укрзализныце сообщили об успешном завершении ремонта электропоезда в Полтавской области, который снова вышел на рейс после обстрела РФ.

Также народный депутат заявила, что существует риск остановки работы Укрзализныци из-за регулярных атак России.

Одесса Укрзализныця транспорт поезда обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации