Задержка поездов из Одессы — в Укрзализныце предупредили об изменениях графика

Укрзализныця предупредила о задержках рейсов из-за обстрелов
Россия в очередной раз атаковала инфраструктурные объекты. В результате обстрелов в Укрзализныце возникли задержки в движении нескольких рейсов.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
В Украине задерживается ряд поездов
Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов из-за повреждения инфраструктуры после вражеского обстрела в Кировоградской области.
В частности, изменения в графике касаются рейсов:
- №54 Одесса — Днепр;
- №254 Одесса — Кривой Рог;
- №51 Одесса — Запорожье;
- №128 Львов — Запорожье;
- №92 Одесса — Краматорск.
Кроме того, задерживается и ряд других поездов. Сейчас самая длинная задержка у №749/750 Киев — Вена Главный более чем на 2:55 часа.
Напомним, недавно в Укрзализныце сообщили об успешном завершении ремонта электропоезда в Полтавской области, который снова вышел на рейс после обстрела РФ.
Также народный депутат заявила, что существует риск остановки работы Укрзализныци из-за регулярных атак России.
