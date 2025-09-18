Обстрелы железной дороги — существует угроза остановки поездов

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

Из-за регулярных ударов российских войск существует риск остановки Укрзализныци. Нужно заблаговременно готовить план "Б" для пассажиров.

Об этом сообщила народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE 18 сентября.

Реклама

Читайте также:

Российские удары по железной дороге

Савчук отметила, что стоит заранее готовить план "Б" для пассажиров — альтернативные автобусные маршруты, чтобы в критические моменты разгружать железную дорогу. По ее словам, риск остановки Укрзализныци существует всегда.

"Удары по железной дороге и морским портам — это часть плана России по уничтожению украинской логистики и уменьшению поступлений в бюджет. Именно поэтому государство дотирует Укрзализныцю и быстро восстанавливает поврежденную инфраструктуру, хотя этот процесс требует времени и специального оборудования", — пояснила депутат.

Напомним, ночью 18 сентября армия РФ осуществили обстрел железнодорожной инфраструктуры в Миргородском районе Полтавской области. Ряд рейсов задерживается.

В то же время председатель правления АО "Укрзализныця" заявил, что оккупанты стремятся разрушить ключевые узловые станции. Враг начал массированные атаки на железные дороги с июля 2025 года.