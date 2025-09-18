Обстріли залізниці — існує загроза зупинки потягів

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Через регулярні удари російських військ існує ризик зупинки Укрзалізниці. Потрібно завчасно готувати план "Б" для пасажирів.

Про це повідомила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE 18 вересня.

Російські удари по залізниці

Савчук зазначила, що варто заздалегідь готувати "план Б" для пасажирів — альтернативні автобусні маршрути, щоб у критичні моменти розвантажувати залізницю. За її словами, ризик зупинки Укрзалізниці існує завжди.

"Удари по залізниці та морських портах — це частина плану Росії зі знищення української логістики й зменшення надходжень до бюджету. Саме тому держава дотує Укрзалізницю та швидко відновлює пошкоджену інфраструктуру, хоча цей процес потребує часу й спеціального обладнання", — пояснила депутатка.

Нагадаємо, вночі 18 вересня армія РФ здійснили обстріл залізничної інфраструктури у Миргородському районі Полтавської області. Низка рейсів затримується.

Водночас голова правління АТ "Укрзалізниця" заявив, що окупанти прагнуть зруйнувати ключові вузлові станції. Ворог розпочав масовані атаки на залізниці з липня 2025 року.