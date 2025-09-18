Відео
Росія атакувала залізницю на Полтавщині — які поїзди затримаються

Росія атакувала залізницю на Полтавщині — які поїзди затримаються

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 07:48
Нічна атака на Полтавщині — пошкоджено залізничну інфраструктуру
Залізничники лагодять мережі. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

У ніч на 18 вересня російські війська здійснили обстріл залізничної інфраструктури у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок удару виникли пожежі, які оперативно локалізували рятувальники ДСНС. За офіційною інформацією, одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Читайте також:

Укрзалізниця попередила про затримку рейсів через атаку на Полтавщину

В компанії пояснили, що через тимчасове знеструмлення кількох дільниць у регіоні Укрзалізниця була змушена вивести на рейс езервні тепловози.

Це спричинило затримку пасажирських поїздів у межах трьох годин. Серед них: №102 сполученням Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, а також швидкісний поїзд №791 Кременчук – Київ.

Як зазначили в "Укрзалізниці", станом на 07:00 ранку усі пошкодження вдалося ліквідувати, електропостачання відновлено, і рух як пасажирських, так і приміських електропоїздів повернувся до звичного режиму.

Нагадаємо, нещодавно голова правління АТ "Укрзалізниця" заявив, що російські війська змінили тактику і почали посилено атакувати ключові вузлові маршрути залізниці.

Так нещодавно внаслідок атаки маршрутів Укрзалізниці виникла затримка кількох рейсів поїздів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
