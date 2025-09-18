Нічна атака на Полтавщині — пошкоджено залізничну інфраструктуру

Залізничники лагодять мережі. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

У ніч на 18 вересня російські війська здійснили обстріл залізничної інфраструктури у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок удару виникли пожежі, які оперативно локалізували рятувальники ДСНС. За офіційною інформацією, одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

В компанії пояснили, що через тимчасове знеструмлення кількох дільниць у регіоні Укрзалізниця була змушена вивести на рейс езервні тепловози.

Це спричинило затримку пасажирських поїздів у межах трьох годин. Серед них: №102 сполученням Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, а також швидкісний поїзд №791 Кременчук – Київ.

Як зазначили в "Укрзалізниці", станом на 07:00 ранку усі пошкодження вдалося ліквідувати, електропостачання відновлено, і рух як пасажирських, так і приміських електропоїздів повернувся до звичного режиму.

Нагадаємо, нещодавно голова правління АТ "Укрзалізниця" заявив, що російські війська змінили тактику і почали посилено атакувати ключові вузлові маршрути залізниці.

Так нещодавно внаслідок атаки маршрутів Укрзалізниці виникла затримка кількох рейсів поїздів.