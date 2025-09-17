Росія атакувала залізницю 17 вересня - які потяги затримуються

Посажирський потяг. Фото: УЗ

Росія у ніч на 17 вересня здійснила комплексну атаки на підстанції "Укрзалізниці". Через це виникли затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку.

Про це повідомляє пресслужба компанії у середу, 17 вересня.

Допис УЗ. Фото: скриншот

Які рейси скасують сьогодні

"Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження", — йдеться в повідомленні.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль", — додали в "Укрзалізниці".

Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі.

Повний перелік затримок можна переглянути на порталі uz-vezemo.

Чи є постраждалі серед пасажирів та залізничників

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що Росія прицільно б’є по залізничній інфраструктурі.

"Цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку", — зазначив він.

Зазначається, що у момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття. Серед пасажирів і залізничників немає постраждалих.

Станом на 08:00 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину.

Нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що РФ розпочала масовані атаки на залізничну інфраструктуру України з липня 2025 року для того, щоб зруйнувати ключові вузлові станції.

Також ми писали, як повернути квиток УЗ без втрати коштів, якщо ви передумали їхати.