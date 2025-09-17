Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Затримка поїздів — УЗ заявила про нові маршрути та відміну рейсів

Затримка поїздів — УЗ заявила про нові маршрути та відміну рейсів

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 08:48
Росія атакувала залізницю 17 вересня - які потяги затримуються
Посажирський потяг. Фото: УЗ

Росія у ніч на 17 вересня здійснила комплексну атаки на підстанції "Укрзалізниці". Через це виникли затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. 

Про це повідомляє пресслужба компанії у середу, 17 вересня.

Реклама
Читайте також:
null
Допис УЗ. Фото: скриншот

Які рейси скасують сьогодні

"Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження", — йдеться в повідомленні.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

  • №6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;
  • №6503 Знамʼянка — Миронівка;
  • №6331 Знамʼянка — Помічна;
  • №6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
  • №6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль", — додали в "Укрзалізниці".

Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі.

Повний перелік затримок можна переглянути на порталі uz-vezemo.

Чи є постраждалі серед пасажирів та залізничників

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що Росія прицільно б’є по залізничній інфраструктурі.

"Цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку", — зазначив він.

Зазначається, що у момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття. Серед пасажирів і залізничників немає постраждалих.

Станом на 08:00 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину.

Нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що РФ розпочала масовані атаки на залізничну інфраструктуру України з липня 2025 року для того, щоб зруйнувати ключові вузлові станції.

Також ми писали, як повернути квиток УЗ без втрати коштів,  якщо ви передумали їхати.

Укрзалізниця окупанти війна в Україні атака потяг
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації