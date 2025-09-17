Затримка поїздів 17 вересня через атаку РФ — що відомо

Росіяни вдарили по залізниці — затримується низка поїздів
Російські окупанти в ніч проти 17 вересня вчергове атакували залізницю. Через знеструмлення низка поїздів приїдуть до свого кінцевого маршруту із запізненням.
Про це у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Що відомо про затримку поїздів в ніч проти 17 вересня
"Чергова ніч — чергова комплексна атака на залізницю", — йдеться у повідомленні.
Перцовський уточнив, що через знеструмлення деякі поїзди Дніпровського району затримаються. Зокрема:
- 86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград;
- 85/71 Запоріжжя, Павлоград — Львів;
- 75 Київ — Кривий Ріг;
- № 80 Львів — Дніпро.
Він додав, що можуть додатися й інші рейси, тому закликав слідувати за цим посиланням.
"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно — довезти кожного", — резюмував глава правління "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували дронами Черкаську область. Внаслідок обстрілу є наслідки для критичної інфраструктури.
Також ми писали, що цієї ночі вибух було чути у Кропивницькому. Військові попереджали, що на місто летіли дрони.
