Головна Новини дня Росіяни вдарили по залізниці — затримується низка поїздів

Росіяни вдарили по залізниці — затримується низка поїздів

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 04:23
Затримка поїздів 17 вересня через атаку РФ — що відомо
Поїзд Хелм — Київ. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

Російські окупанти в ніч проти 17 вересня вчергове атакували залізницю. Через знеструмлення низка поїздів приїдуть до свого кінцевого маршруту із запізненням.

Про це у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. 

Читайте також:

Що відомо про затримку поїздів в ніч проти 17 вересня

"Чергова ніч — чергова комплексна атака на залізницю", — йдеться у повідомленні.

Перцовський уточнив, що через знеструмлення деякі поїзди Дніпровського району затримаються. Зокрема:

  • 86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград;
  • 85/71 Запоріжжя, Павлоград — Львів;
  • 75 Київ — Кривий Ріг;
  • № 80 Львів — Дніпро.

Він додав, що можуть додатися й інші рейси, тому закликав слідувати за цим посиланням.

"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно — довезти кожного", — резюмував глава правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували дронами Черкаську область. Внаслідок обстрілу є наслідки для критичної інфраструктури.

Також ми писали, що цієї ночі вибух було чути у Кропивницькому. Військові попереджали, що на місто летіли дрони.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
