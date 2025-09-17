Видео
Главная Новости дня Россияне ударили по железной дороге — задерживается ряд поездов

Россияне ударили по железной дороге — задерживается ряд поездов

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 04:23
Задержка поездов 17 сентября из-за атаки РФ — что известно
Поезд Хелм - Киев. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября в очередной раз атаковали железную дорогу. Из-за обесточивания ряд поездов приедут к своему конечному маршруту с опозданием. 

Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Читайте также:

Что известно о задержке поездов в ночь на 17 сентября

"Очередная ночь - очередная комплексная атака на железную дорогу", - говорится в сообщении.

Перцовский уточнил, что из-за обесточивания некоторые поезда Днепровского района задержатся. В частности:

  • 86/72 Львов — Запорожье — Павлоград;
  • 85/71 Запорожье, Павлоград — Львов;
  • 75 Киев — Кривой Рог;
  • № 80 Львов — Днепр.

Он добавил, что могут добавиться и другие рейсы, поэтому призвал следовать по этой ссылке.

"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно — довезти каждого", — резюмировал глава правления "Укрзализныци".

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Черкасскую область. В результате обстрела есть последствия для критической инфраструктуры.

Также мы писали, что этой ночью взрыв был слышен в Кропивницком. Военные предупреждали, что на город летели дроны.

Укрзализныця поезда обстрелы война в Украине поезд задержание
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
