Задержка поездов 17 сентября из-за атаки РФ — что известно

Россияне ударили по железной дороге — задерживается ряд поездов
Российские оккупанты в ночь на 17 сентября в очередной раз атаковали железную дорогу. Из-за обесточивания ряд поездов приедут к своему конечному маршруту с опозданием.
Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Что известно о задержке поездов в ночь на 17 сентября
"Очередная ночь - очередная комплексная атака на железную дорогу", - говорится в сообщении.
Перцовский уточнил, что из-за обесточивания некоторые поезда Днепровского района задержатся. В частности:
- 86/72 Львов — Запорожье — Павлоград;
- 85/71 Запорожье, Павлоград — Львов;
- 75 Киев — Кривой Рог;
- № 80 Львов — Днепр.
Он добавил, что могут добавиться и другие рейсы, поэтому призвал следовать по этой ссылке.
"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно — довезти каждого", — резюмировал глава правления "Укрзализныци".
