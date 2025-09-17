Россия атаковала железную дорогу 17 сентября - какие поезда задерживаются

Задержка поездов — УЗ заявила о новых маршрутах и отмене рейсов
Россия в ночь на 17 сентября осуществила комплексную атаку на подстанции "Укрзализныци". Из-за этого возникли задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направления.
Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 17 сентября.
Какие рейсы отменят сегодня
"Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения", — говорится в сообщении.
В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить следующие рейсы:
- №6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;
- №6503 Знаменка — Мироновка;
- №6331 Знаменка — Помошная;
- №6332 Колосовка — Знаменка сокращенно до ст.Кропивницкий;
- №6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.
"Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль", — добавили в "Укрзализныце".
Продолжается работа над восстановлением питания для средств сигнализации, пока движение налажено в резервном формате.
Полный перечень задержек можно посмотреть на портале uz-vezemo.
Есть ли пострадавшие среди пассажиров и железнодорожников
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что Россия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре.
"Этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. Такие удары преследуют четкую цель — усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику", — отметил он.
В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры Укрзализныци останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие. Среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших.
По состоянию на 08:00 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой более часа.
Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что РФ начала массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины с июля 2025 года для того, чтобы разрушить ключевые узловые станции.
