Россия атаковала железную дорогу 17 сентября - какие поезда задерживаются

Россия в ночь на 17 сентября осуществила комплексную атаку на подстанции "Укрзализныци". Из-за этого возникли задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направления.

Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 17 сентября.

Какие рейсы отменят сегодня

"Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения", — говорится в сообщении.

В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить следующие рейсы:

№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;

№6503 Знаменка — Мироновка;

№6331 Знаменка — Помошная;

№6332 Колосовка — Знаменка сокращенно до ст.Кропивницкий;

№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.

"Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль", — добавили в "Укрзализныце".

Продолжается работа над восстановлением питания для средств сигнализации, пока движение налажено в резервном формате.

Полный перечень задержек можно посмотреть на портале uz-vezemo.

Есть ли пострадавшие среди пассажиров и железнодорожников

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что Россия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре.

Сообщение Алексея Кулебы. Фото: скриншот

"Этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. Такие удары преследуют четкую цель — усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику", — отметил он.

В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры Укрзализныци останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие. Среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших.

По состоянию на 08:00 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой более часа.

Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что РФ начала массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины с июля 2025 года для того, чтобы разрушить ключевые узловые станции.

