Головна Новини дня На Полтавщині через атаку РФ змінили рух поїздів

На Полтавщині через атаку РФ змінили рух поїздів

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 04:40
На Полтавщині скасували рейс поїзду через атаку Росії 18 вересня
Залізниця. Фото ілюстративне: minprom.ua

У Полтавській області через вплив бойових дій виникли зміни в русі приміських поїздів. Зокрема, один рейсу скасовано, інші два поїзди можуть прибути із затримкою.

Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Читайте також:

Що відомо про зміни у русі поїздів в ніч проти 18 вересня

"Сьогодні тимчасово скасовуємо поїзд №6722 Ромодан – Полтава-Південна", — йдеться у повідомленні.

Також в УЗ додали, що поїзди №6724 Ромодан – Полтава-Південна та №6361 Ромодан – Гребінка "курсуватимуть з резервними тепловозами та відповідно із можливими затримками".

У разі додаткових змін буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Україні, внаслідок чого виникли зміни в русі поїздів.

Також ми писали, що станом на вечір 18 вересня, затримки поїздів досі є, а відновлювальні роботи — тривають.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
