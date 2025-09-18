На Полтавщині скасували рейс поїзду через атаку Росії 18 вересня

Залізниця. Фото ілюстративне: minprom.ua

У Полтавській області через вплив бойових дій виникли зміни в русі приміських поїздів. Зокрема, один рейсу скасовано, інші два поїзди можуть прибути із затримкою.

Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Що відомо про зміни у русі поїздів в ніч проти 18 вересня

"Сьогодні тимчасово скасовуємо поїзд №6722 Ромодан – Полтава-Південна", — йдеться у повідомленні.

Також в УЗ додали, що поїзди №6724 Ромодан – Полтава-Південна та №6361 Ромодан – Гребінка "курсуватимуть з резервними тепловозами та відповідно із можливими затримками".

У разі додаткових змін буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Україні, внаслідок чого виникли зміни в русі поїздів.

Також ми писали, що станом на вечір 18 вересня, затримки поїздів досі є, а відновлювальні роботи — тривають.