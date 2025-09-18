Відео
Атака РФ по залізниці — що відомо про затримку рейсів

Атака РФ по залізниці — що відомо про затримку рейсів

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 02:07
Росія атакувала залізницю 17 вересня — що відомо про затримку поїздів
Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Росіяни в ніч проти 17 вересня атакували залізничну інфраструктуру, внаслідок чого виникла затримка низки поїздів. Станом на вечір деякі рейси наближаються до кінцевих станцій, а деяких пасажирів вже чекають автобуси.

Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця".

Читайте також:

Що відомо про затримку поїздів через обстріл РФ

В УЗ поінформували, що частина рейсів із найбільшою затримкою, що були вимушені прямувати в об'їзд пошкодженої ділянки, вже наближається до своїх кінцевих станцій. Водночас зворотні рейси цих поїздів теж триватимуть із затримками. Повний перелік поїздів, що збільшили час в дорозі, доступний за цим посиланням.

Тим часом пасажирів поїзда №119/120 Дніпро — Хелм, вже чекають в Хелмі 6 автобусів до Любліна та Варшави.

"Пасажири 6 поїздів дніпровського напрямку, які мали найбільший час затримки, отримали приблизно 1500 порцій їжі під час подорожі від наших партнерів з World Central Kitchen, які системно допомагають залізничникам турбуватись про пасажирів у таких критичних ситуаціях", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами, які заздалегідь підготували залізничники.

Відомо, що до остаточного відновлення інфраструктури затримки поїздів зберігатимуться і 18 вересня, особливо це стосується поїздів з довгими маршрутами, що курсують через пошкоджену ділянку.

"Пасажири поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя — Київ прибудуть до Києва із суттєвим запізненням і зможуть очікувати на вокзалі закінчення комендантської години", — додали в УЗ.

Нагадаємо, 14 вересня ми писали, що залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 — Боярка було повністю відновлено після аварії, що призвела до тимчасового зупинення руху.

Також ми писали нещодавно, що "Укрзалізниця" запустила прямі поїзди в Європу. Куди саме в яка вартість — читайте за цим посиланням.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
