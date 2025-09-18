Россия атаковала железную дорогу 17 сентября — что известно о задержке поездов

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Россияне в ночь на 17 сентября атаковали железнодорожную инфраструктуру, в результате чего возникла задержка ряда поездов. По состоянию на вечер некоторые рейсы приближаются к конечным станциям, а некоторых пассажиров уже ждут автобусы.

Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".

Реклама

Читайте также:

Что известно о задержке поездов из-за обстрелов РФ

В УЗ проинформировали, что часть рейсов с наибольшей задержкой, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближается к своим конечным станциям. В то же время обратные рейсы этих поездов тоже будут продолжаться с задержками. Полный перечень поездов, увеличивших время в пути, доступен по этой ссылке.

Между тем пассажиров поезда №119/120 Днепр — Хелм, уже ждут в Хелме 6 автобусов в Люблин и Варшаву.

"Пассажиры 6 поездов днепровского направления, которые имели наибольшее время задержки, получили примерно 1500 порций еды во время путешествия от наших партнеров из World Central Kitchen, которые системно помогают железнодорожникам заботиться о пассажирах в таких критических ситуациях", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами, которые заранее подготовили железнодорожники.

Известно, что до окончательного восстановления инфраструктуры задержки поездов будут сохраняться и 18 сентября, особенно это касается поездов с длинными маршрутами, курсирующих через поврежденный участок.

"Пассажиры поезда Интерсити+ №731 Запорожье — Киев прибудут в Киев с существенным опозданием и смогут ожидать на вокзале окончания комендантского часа", — добавили в УЗ.

Напомним, 14 сентября мы писали, что железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 — Боярка было полностью восстановлено после аварии, которая привела к временной остановке движения.

Также мы писали недавно, что "Укрзализныця" запустила прямые поезда в Европу. Куда именно в какая стоимость — читайте по этой ссылке.