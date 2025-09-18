Видео
Главная Новости дня На Полтавщине из-за атаки РФ изменили движение поездов

Дата публикации 18 сентября 2025 04:40
На Полтавщине отменили рейс поезда из-за атаки России 18 сентября
Железная дорога. Фото иллюстративное: minprom.ua

В Полтавской области из-за влияния боевых действий возникли изменения в движении пригородных поездов. В частности, один рейса отменен, другие два поезда могут прибыть с задержкой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда".

Читайте также:

Что известно об изменениях в движении поездов в ночь на 18 сентября

"Сегодня временно отменяем поезд №6722 Ромодан — Полтава-Южная", — говорится в сообщении.

Также в УЗ добавили, что поезда №6724 Ромодан — Полтава-Южная и №6361 Ромодан — Гребенка "будут курсировать с резервными тепловозами и соответственно с возможными задержками".

В случае дополнительных изменений будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в ночь на 17 сентября россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Украине, в результате чего возникли изменения в движении поездов.

Также мы писали, что по состоянию на вечер 18 сентября, задержки поездов до сих пор есть, а восстановительные работы — продолжаются.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
